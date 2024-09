Ciclismo | la Slovenia ai Mondiali con Primoz Roglic e Tadej Pogacar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Weekend dedicato agli Europei in terra belga, ma ilsu strada inizia a guardare all’ultima domenica del mese di settembre, quella più attesa dell’anno, dedicata alla prova in linea deial maschile. Percorso durissimo quello di Zurigo che sarà selettivo e probabilmente vedrà sfidarsi gli scalatori puri: la Nazionale favorita in questo caso diventa di sicuro la, entrambi hanno confermato la propria presenza in terra elvetica: sarà un duetto di lusso, con gli unici corridori in grado di trionfare nei grandi giri quest’anno. Il ct sloveno Uroš Murn ha sottolineato: “Tutti coloro che corrono nel WorldTour ci saranno ed è qualcosa che mi entusiasma, perché avremo la miglior squadra possibile, già concordato lo scorso anno chesono i leader”.