C' è un' altra epidemia che mette in crisi gli allevatori italiani | ecco cos' è la Blue Tongue

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gli ultimi dati sulla diffusione della febbre catarrale ovina, detta anche, stanno smuovendo le istituzioni e gli addetti al settore in tutta Italia. Il periodo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno è quello più critico per la malattia in quanto i moscerini che la diffondono si replicano in gran quantità. Se prima era solo la Sardegna l'osservata speciale per numero di focolai, da circa 6 mesi cominciano a tremare anche i bovini di Piemonte e Lombardia a causa dell'arrivo della patologia dalla Francia. Una situazione allarmante che oggi ha portato l'Associazione Italianae Coldiretti a chiedere l’avvio immediato di una campagna vaccinale per salvare le aziende.