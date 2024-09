CdS – Theo-Leao? Mai stato un caso L’obiettivo rimane lo scudetto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 18:12:48 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Il Milan si presenta alla gara casalinga contro il Venezia ancora a secco di vittorie. Torna a San Siro dopo la pausa per le nazionali e Fonseca ha analizzato la prossima sfida e il momento della squadra in conferenza stampa. Milan, la conferenza di Fonseca Queste le sue parole: “chiuso? Mai aperto per me. Se saranno titolari non lo so, vediamo domani. Io ho visto due giocatori come gli altri, con buona aura, allegria nel lavorare, normale.di vincere loresta. Non siamo una squadra triste o senza fiducia. Quello che vedo tutti i giorni è una squadra che ci crede, che vuole migliorare, allegra Per questo sono sempre fiducioso. Non posso stare qui in un’altra maniera quando vedo i giocatori così. Poi, ci sono i risultati.