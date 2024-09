Caso Electrolux le uscite volontarie e ora tutti in cassa | Si brancola nel buio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Solaro (Monza e Brianza) – La nuova richiesta diintegrazione per ladi Solaro ha colto di sorpresa i sindacati, che contestano all’azienda modi e tempi della comunicazione, inviata all’inizio della settimana, appena due giorni dopo la chiusura della procedura per il licenziamento volontario di 15 lavoratori. “Dalla chiusura della procedura dei licenziamenti, devono passare 25 giorni per chiedere lae questo può essere ovviato solo se vi è accordo sindacale, che però anche in questonon c’è stato – spiegano Angela Laprocina (Fim-Cisl) e Rosa Cuomo (Fiom-Cgil) –. Le ultime procedure dinon sono state concordate dalla Fim e dalla Rsu perché non ne sono stati condivisi gli obiettivi. L’azienda come sempre, ha preferito l’utilizzo a ore dellainvece che a giornate.