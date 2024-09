Vita Vita facciamo chiarezza sui costi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Faresuidi, perché non si può parlare solo della qualità degli spettacoli di questa deludente edizione". Lidia Iezzi, segretario cittadino e consigliere comunale del Pd, entra nel dibattito che sta travolgendo il festival che quest’anno ha beneficiato di un contributo comunale di 50mila euro. "Ma – obietta l’esponente dei democratici cinovesi – idettagliati non sono noti e, inoltre, sono stati proposti eventi a pagamento". Si chiede "se nei 50mila euro sono inclusi idei due concerti" con riferimento alle spese (8mila euro) per lo spettacolo di Francesco Baccini, con solo 40 spettatori paganti.