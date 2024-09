Viaggio in musica con Tosca al Pif

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) E’la grande protagonista della giornata odierna al Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. La popolare cantante si esibirà questa sera (ore 21.30) al Parco delle Rimembranze in ‘La bella estate’, facendo entrare gli spettatori in unle e in un vortice di emozioni attraverso brani già conosciuti e nuove proposte, eseguiti insieme a una band di musicisti di altissimo livello., infatti, sarà accompagnata sul palco dalla fisarmonica diatonica del Maestro Riccardo Tesi, da poco insignito del titolo di ambasciatore della fisarmonica dal Comune di Castelfidardo, oltre che da Giovanna Famulari (violoncello, piano e voce), da Massimo De Lorenzi alla chitarra, da Luca Scorziello alla batteria e alle percussioni, da Fabia Salvucci alle voci e tamburi a cornice e da Arabella Rustico al contrabbasso.