Un’Italia da Champions L’Inter e la Juve ci sono Al Milan manca il gruppo Bologna goditela tutta

(Di giovedì 12 settembre 2024) Scorrendo l’elenco delle italiane iscritte allaLeague e la classifica della serie A, Blerim Dzemaili avrà pensato che la nuova stagione sembra il suo album dei ricordi. Citutte le nostre squadre in cui il tuttocampista svizzero di origini albanesi ha giocato. Oggi che è uno dei ’talent’ di Sky, ovviamente, guarda alle partite con un occhio diverso. Dzemaili, le piace la nuova formula della? "Bella domanda. La vecchia aveva un suo fascino, non so se la scelta di cambiare derivi dalla pressione della Superlega. Però per valutare le cose bisogna sempre aspettare i fatti, i risultati nel senso dello spettacolo. Scopriremo presto se davvero siamo di fronte a una novità, per me laera bella come era prima. Ora sembra un altro campionato e il campionato ce l’hai già nel tuo paese". In effetti i cambiamenti somigliano molto alla Superlega.