Un 29enne pontino prende un pacco; compra online tre occhiali per 540 euro ma gli mandano quelli delle bancarelle…

(Di giovedì 12 settembre 2024) Latina: denunciati per truffa due uomini, vittima una residente di Terracina Nel pomeriggio dell’11 settembre a Latina, i Carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno denunciato in stato di libertà due uomini per truffa in concorso. L’operazione è scaturita a seguito di una denuncia querela presentata da una cittadina classe 1995, residente a Terracina. La truffa degliI due denunciati, un cittadino classe 1985 di Ercolano (NA) e un cittadino pakistano classe 1956, residente a Napoli, si erano presentati come sedicenti titolari di una rivendita di ottica digitale. Attraverso questa falsa identità, sono riusciti a ottenere una somma di 540dalla denunciante per l’acquisto di tre paia didi valore irrisorio Una volta ricevuti gli, la vittima ha scoperto che il valore degli articoli era irrisorio rispetto alla somma pagata.