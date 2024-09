Un 18enne gioca online e sventa un suicidio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ancona, 12 settembre 2024 – Stanco di vivere si sfoga in una piattaformadedicata ai videogiochi e parlando con i partecipanti, per lo più sconosciuti, lascia intendere l’intento di farla finita. Il messaggio di aiuto, lanciato da un, è stato colto da un ragazzo giovane come lui, anconetano, che ha avuto la prontezza di segnalare tutto al 112. “C’è un mio amico che vuole uccidersi, aiutatemi, sono preoccupato", ha detto il giovane all’operatore. L’sos è scattato martedì sera, mentre ile il suo coetaneo stavano condividendo con altri partecipanti impegnati are sulla piattaforma Twitch, dove si possono vedere anche partite sportive in diretta o in streaming, alcune riflessioni di vita. Ilha fatto un commento audio in diretta spiegando che aveva appuntamento con un terapista per problemi legati alla sua sfera privata.