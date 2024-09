Ultimissime Napoli importante notizia per Conte | aggiornamento su Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024)novità sulle condizioni di Khvicha, tornato dalla gara con la Georgia con un problema fisico: le ultime da Castel Volturno. La sosta per le Nazionali rappresenta sempre un grosso pericolo per le squadre di club. Il timore che qualche calciatore possa tornare acciaccato o infortunato è sempre alto e decisamente fondato. Il, da questo punto di vista, ha spesso pagato dazio in passato. Basti ricordare i tanti infortuni capitati in Nigeria a Osimhen, alcuni costati anche un pezzo di stagione come il problema muscolare capitato nella stagione 2022/23, quella dello scudetto, che costrinse il nigeriano a saltare la sfida di Champions League al Milan. E proprio nell’ultima tornata di gara delle nazionali non sono arrivate notizie positive per i partenopei.