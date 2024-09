Trepuzzi incidente sul lavoro | morto operaio Aveva 57 anni

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Cade da un lucernario da un’altezza di 7 metri mentre era alin un capannone nella zona industriale di Lecce e muore per la gravità delle ferite riportate. La vittima è un57enne diche lavorava per una ditta di infissi. I soccorritori del 118 sono intervenuti nella struttura di via Irlanda e lo hanno trasportato in codice rosso nell’ospedale ”Vito Fazzi” dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’Ispettorato dele delle forze dell’ordine per i rilievi di rito. (leccesette.it) L'articolosul 57 proviene da Noi Notizie..