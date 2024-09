Temptation Island 12 Alfonso e Federica si sono davvero lasciati dopo il reality? Una talpa ci ha raccontato che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 12 settembre 2024) A distanza di solo pochi mesi dall’ultima edizione di, lo scorso martedì 10 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione delshow condotto da Filippo Bisciglia e tra le coppie che più hanno colpito i fan c’è stata quella formata daD’Apice ePetagna. I due – fidanzati da otto anni – hanno deciso di partecipare alper via della gelosia di, chereputa eccessiva, dal momento che, nonostante abbia vent’anni, non ha mai potuto andare a cena con le amiche, fare una vacanza o semplicemente uscire con qualcuno che non fosse lui o sua mamma.