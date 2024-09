Sugli incentivi alle famiglie con figli forza Giorgetti! Come direbbe Putin Spasiba caro Tarquinio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Al direttore - Gli immigrati per Trump sono tutti vicentini (magnagatti).Michele Magno Al direttore - Ho letto con interesse l’articolo pubblicato sul Foglio in cui si anticipano alcune delle misure che il governo si appresterebbe a varare al fine di incentivare la natalità.Forum delle associazioni familiari crediamo nell’importante ruolo che le politiche fiscali svolgono per favorire la natalità e sostenere le, pilastro fondamentale della nostra società. Da anni, in Italia, assistiamo a un preoccupante declino demografico che minaccia la tenuta del nostro tessuto sociale ed economico. Non è solo un problema di numeri, ma di futuro: una nazione che non investe nellee nella natalità è una nazione che rischia di inaridire, perdendo la suaproduttiva, la sua capacità di innovare e, infine, la sua identità culturale.