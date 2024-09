Stellantis | Maserati a prezzi scontati per i nostri operai

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024), uno dei principali colossi mondiali del settore automobilistico, ha annunciato una nuova offerta commerciale riservata ai propri. Questa iniziativa è rivolta anche ai dipendenti in cassa integrazione, che sono sempre di più. E riguarda l’acquisto di modelli, un marchio di lusso che fa parte del gruppo. Com’è possibile che con uno stipendio da metalmeccanico si possa acquistare una? L’offerta prevede condizioni di vendita che l’azienda sostiene siano vantaggiose. L’iniziativa diLa decisione didi offrireridotti ai suoiappare come una strategia volta non solo a incrementare le vendite del brand, ma anche a rafforzare il legame tra il gruppo e i suoi dipendenti.