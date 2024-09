Si corre e si raccolgono rifiuti a Gandino il campionato mondiale di ‘plogging’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024). Nato in Scandinavia come attività fisica che unisce la corsa e la contemporanea raccolta di, il plogging ha assunto ben presto le vesti di vera e propria disciplina sportiva anche nella sua accezione agonistica. Il nome deriva dall’unione della parola jogging con il verbo svedese plocka upp, ossia raccogliere, ed è stato coniato nel 2015 dal runner Erik Ahlström, che probabilmente non si aspettava che di lì a pochi anni il plogging sarebbe divenuto un movimento globale ispirato da una vasta community che coltiva la passione per lo sport e il rispetto dell’ambiente. La stessa comunità di cui fanno parte gli atleti internazionali che dal 27 al 29 settembre si sfideranno ae a Bergamo, nel World Plogging Championship 2024.