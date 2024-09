Promozione Biagio Nazzaro a tu per tu con Tamburini | Siamo una famiglia non molliamo mai

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le parole del difensore classe 2002 ex Barbara MonSerra e Mondolfo Marotta: “La chiamatatta mi riempie d’orgoglio: grazie alla società per l’opportunità.riusciti a rimontare due gol in un campo difficile come quello di Gabicce: lavoriamo per migliorarmi e regalare tante soddisfazioni ai tifosi” CHIARAVALLE, 12 settembre 2024 – Nicolaè ormai un “habituèe” del girone A di. Il difensore centrale classe 2002, ex Barbara MonSerra e Mondolfo Marotta, ha iniziato questa stagione nellaChiaravalle. “Avere la possibilità di giocare per una società così importante e storica – spiega il 22enne – mi riempie di orgoglio. Ringrazio la società per l’opportunità data.