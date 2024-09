Modena la partita speciale di Bisoli contro il Cesena | non sarà una sfida banale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilsi prepara per ladel campionato di Serie Bilvalida per la 5ª giornata e in programma domani, venerdì 13 settembre, con fischio d’inizio alle ore 20,30. Nella consueta conferenza della vigilia, il tecnico dei canarini ha presentato lanella tradizionale conferenza stampa della vigilia. “Ovviamente per me questa nonmai una. Certo è unamolto sentita, c’è grande rivalità fra le due tifoserie ma sia i supporters delche quelli delsanno che io do sempre tutto me stesso per la squadra che alleno e oggi la mia testa è tutta sul. Quello che mi auguro è che sia una bellissima serata di calcio e che alla fine tutti rientrino nelle loro case senza nessun tipo di problema”. La sosta “Smaltire una sconfitta come quella con il Cittadella non è stato semplice.