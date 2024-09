Marchegiani mette in guardia l’Inter | Juventus Napoli e Milan ecco la vera conteder Scudetto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Questa Champions è un’incognita per tutti. I due turni in più a gennaio arrivano in un periodo dell’anno che le squadre utilizzano per ritrovare le energie e rirsi in condizione“. Sono le parole rilasciate da Luca, ex portiere e ora opinionista di Sky Sport, ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, in merito alla nuova Champions League. Un torneo lungo e dispendioso che può influire sui risultati delle squadre che la giocano. In quest’ottica, il, fuori dalle coppe, avrebbe un vantaggio considerevole. “Può complicare un po’ i piani dal punto di vista della programmazione. Però va anche detto che si tratta di squadre abituate a gestire il doppio impegno: più che uno svantaggio per le cinque italiane che partecipano, può esserci un vantaggio per gli altri.