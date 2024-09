Liguria | Bucci ‘convinto da Meloni no regione a signori del No me la sento nonostante malattia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Diventa ogni giorno più evidente che qui inc?è problema grosso. Non voglio lasciare la miaaidel No. Magari sanno finanziare le opere con un decreto, ma poi le rallentano con le loro contraddizioni interne. Nelle ultime settimane, mi hanno molto infastidito le notizie false e disfattiste messe in giro dal centrosinistra. Trovo che sia un insulto verso gli elettori. Allora, ripeto quel che dissi dopo la tragedia del ponte Morandi: Genova e lanon sono in ginocchio, questa è una descrizione falsa della realtà. Dobbiamo guardare al futuro”. Lo dice Marco, sindaco di Genova e candidato dal centrodestra alla presidenza della, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.