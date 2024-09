Inter anteprima del film sulla seconda stella | arrivano i protagonisti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) È in programma questa sera l’deldelladell’, per celebrare una cavalcata che ha raggiunto il suo apice il 22 aprile, con la vittoria matematica dello scudetto in faccia al Milan. E al cinema Anteo. SERATA SPECIALE – Quale modo migliore per celebrare e ricordare la bellissima e grandiosa cavalcata dell’per la, se non un? Ed ecco, quindi, che l’è prevista proprio per questa sera, al Palazzio del Cinema Anteo di Milano. E, come dimostra un video pubblicato dai canali social del club, sono arrivati proprio idele di quella vittoria, che raggiunse il suo apice il 22 aprile in faccia al Milan. Fra i presenti non possono mancare Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, ma anche il principale artefice del ventesimo scudetto, ovvero Simone Inzaghi.