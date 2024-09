Inghilterra Southgate non ha fretta di ripartire | Molte opportunità voglio fare scelta giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Ho diversesul tavolo, sono molto aperto rispetto a quello che verrà, che potrà essere nel calcio ma anche fuori.prendermi del tempo, ricaricare le pile e. Tutti sanno che in questo momento devo ritrovare energia. Nonforzare niente,essere sicuro dila“. Così Garetha Sky News. Dopo essere stato esonerato da ct dell’, persi parla di potenziale futuro al Manchester United al posto di ten Hag, ma anche un ruolo come osservare per l’UEFA. In merito proprio all’esperienza con la nazionale inglese,ha aggiunto: “Non posso avere rimpianti. Abbiamo preso decisioni con le informazioni che avevamo al tempo per provare a costruire un team vincente.