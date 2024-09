Il pittore che nel nubifragio ha perso le opere di una vita | Sarei morto lì con loro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bergamo. Fuma e si gode la pipa in santa pace, Gianriccardo Piccoli. Un oggetto che rimanda all’arte e agli artisti, basti pensare alla leggendaria pipa di Renè Magritte. Che ladelbergamasco sia visceralmente legata all’arte, lo si capisce entrando nel suo elegante appartamento in via San Tomaso. Ci accoglie con il garbo e la gentilezza di un tempo: “Si sieda, vuole un caffè?”. Persino il cucchiaino, di design, sembra uscito da un dipinto surrealista. Fuma e si gode la pipa in santa pace, ma forse è solo un modo per staccare la spina: l’artista, prossimo agli 83 anni, haledi tutta unanelche nella notte tra domenica e lunedì si è abbattutto sulla città e in particolare su via Baioni, dove si trova il suo studio. “Guardi, non sono un ragioniere. Non tengo la contabilità, ma parliamo all’incirca di 300”. Grandi, piccole, vecchie, nuove.