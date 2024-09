Il caso Fitto e l’Europa | Meloni scelga se avere la botte piena o Fitto ubriaco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il dibattito che ruota attorno alla nomina di Raffaelecome commissario europeo offre uno spunto per riflettere sulle complesse dinamiche tra Italia e Unione Europea. Alla luce degli ultimi sviluppi, è lecito chiedersi: è possibile che un ministro, o un suo equivalente a livello europeo, si opponga alla maggioranza parlamentare che sostiene il governo? La risposta è semplice: no. È impensabile che una figura di vertice politico possa agire in dissonanza con le forze che, di fatto, ne garantiscono l’esistenza. Secondo i Trattati dell’Unione Europea, i commissari vengono scelti dai governi nazionali, uno per ogni Paese membro. Si tratta di una procedura che risale al passato “intergovernativo” della UE, quando le dinamiche erano più diplomatiche che politiche. Oggi, però, il quadro è cambiato radicalmente.