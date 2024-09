Il caso di Cinzia Dal Pino mi preoccupa | vogliamo sostituire la giustizia fai da te allo Stato?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Alessio Andreoli Sono moltoto per come sembra si stia sviluppando la nostra società. Ha fatto, giustamente molto notizia la Signora che, a Viareggio dopo aver subito uno scippo sotto la minaccia di un coltello ha inseguito con la sua auto il rapinatore e l’ha investito. Non contenta è passata più volte sul corpo dell’uomo. Le immagini sono terrificanti. Personalmente mi sento di condannare, senza se e senza ma, la reazione della signora considerandola assolutamente eccessiva, contro ogni principio morale e civile. Parlo di principi che in una società come la nostra dovrebbero mettere al primo posto il valore della vita umana. La miazione non è alimentata dal fatto in se stesso ma dai numerosissimi commenti sui social dove tanti utenti inneggiano a questo tipo di reazione giustificando questo brutale atto.