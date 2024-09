Idf ' abbiamo colpito militanti Hezbollah in Siria'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) L'esercito israeliano ha confermato di aver effettuato oggi due attacchi con droni nel sud dellacolpendo nella zona di Quneitra Ahmed al-Jaber, membro della cosiddetta unità "fascicolo Golan" di, e in un altro attacco, nell'area di al-Rafidun, un "militante che stava promuovendo atti di terrorismo contro Israele, e agiva in cooperazione e sotto la guida dell'Iran". Due combattentini vicini aglilibanesi, sono stati uccisi sulle Alturene del Golan da un raid missilistico israeliano, secondo quanto riferito dall'Osservatorio per i diritti umani in. La fonte riferisce che l'attacco è avvenuto nella regione di Qunaytra, a ridosso della Linea dell'armistizio trae Israele firmato nel 1974 dopo la guerra di Ottobre dell'anno precedente.