Ho lasciato tutto per amore e vivere nella foresta amazzonica L’unico pericolo è la scimmia Kao la mia nuova amica | il racconto di Sara Pangione è virale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mollaree volare via, verso luoghi lontani e sconosciuti. Lo pensano tutti almeno una voltavita. Ma ci vuole un gran coraggio ad abbandonare quanto si è costruito nel proprio paese per mettere radici in un altro. Capita, però, che qualcuno decida di compiere il grande passo e, zaino in spalla, partire, senza voltarsi indietro. È la scelta che ha fatto, 25enne originaria di Roma, che ha deciso di cambiare vita e raggiungere il suo fidanzato in Ecuador. E, fino ad ora,sembra non essersi affatto pentita, anzi, racconta con gli occhi colmi di gioia la suavita. “Sono molto grata di essere qui – ha raccontato al sito SiViaggia – e sono felice di poter far conoscere una realtà così diversa da quella da cui provengo”.