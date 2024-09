Gran Gala Scuderia Marina | moda musica e spettacolo a Ozzero

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 12 settembre 2024)GalàOltre 200 ospiti tra artisti, stilisti, cavallerizzi e autorità hanno animato una serata dide successo alGalàLa magica cornice delladi Marco Rotelli ha fatto da sfondo, lo scorso 6 settembre, a un evento straordinario: ilGalàSettimanale Vero, che ha radunato personalità di spicco del mondo della, della, dell’equitazione e dello. L’atmosfera elegante e la partecipazione di artisti di fama hanno reso la serata un successo indimenticabile.e talento in passerella La serata, sapientemente condotta da Nico Belloni, ha visto la partecipazione di alcuni tra i più talentuosi cavalieri sfilare a cavallo, indossando abiti del brand Shalby di Chiara Bernardoni per lauomo e Fabiana Officina Fashion per ladonna.