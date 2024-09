Fuori dal Mondo – Vivere all’Asinara | un’anteprima esclusiva al Festival Visioni dal Mondo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il documentario “dal”, diretto da Stefano Pasetto, sarà presentato in anteprima assoluta al 10°Internazionale del Documentariodal, sabato 14 settembre alle ore 18:25 presso il Teatro Litta di Milano. Il film, una produzione Solaria Film, Sud Sound Studios e Rai Cinema, racconta la storia affascinante di Enrico Mereu, ex guardia carceraria del penitenziario di massima sicurezza dell’Asinara, oggi apprezzato scultore che vive in armonia con la natura dell’isola. Un uomo “dal” Dopo la chiusura del carcere nel 1997, Mereu ha scelto di rimanere sull’isola, dedicandosi alla scultura e utilizzando solo il legno restituito dal mare. Il film esplora la sua vita straordinaria, intrecciando ricordi del passato con la sua attuale esistenza solitaria ma appagante.