Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero un accordo segreto nella loro causa di divorzio | ecco di cosa si tratterebbe

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 12 settembre 2024) A distanza ormai di due anni dall’annuncio della fine delmatrimonio, prestosi incontreranno nuovamente in tribunale, in occasione di una nuova udienza di separazione e gli animi trasembrano essere più distesi. Nonostante i recenti rumor secondo cui traci sarebbe un po’ di tensione, infatti, stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, i due ex coniugistipulato un, per tutelare il benessere deitre figli Chanel, Cristian e Isabel. Taleprevederebbe nello specifico di lasciare fuori dalladi separazione i presunti rispettivi amanti, in modo tale da evitare guerre che sarebbero deleterie per ifigli:, c’è unper non portare a testimoniare i presunti amanti nelle udienze per la separazione.