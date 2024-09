Elezioni Usa l’endorsement a Kamala Harris | quanto vale l’effetto Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un pacchetto da un milione di voti. All’inizio dell’anno provarono a pesare un eventuale intervento pubblico disulleamericane: la cantante era diventata da poco (secondo il Time) il personaggio più influente del mondo (284 milioni di follower su Instagram). TOPSHOT - This illustration photo taken in Washington, DC on September 10, 2024 shows US singer's Instagram post endorsing US Vice President and Democratic presidential candidate. Pop superstaron September 10, 2024 endorsed Democratin the US presidential contest against Donald Trump, saying she was a "warrior." "I will be casting my vote forand Tim Walz in the 2024 Presidential Election," she posted on her Instagram account. (Photo by PEDRO UGARTE / AFP) Era gennaio e il candidato democratico era ancora Joe Biden.