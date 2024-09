Ecocolordoppler TSA – cos’è e a cosa serve

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’TSA è un esame diagnostico non invasivo che permette di valutare lo stato delle arterie carotidi e delle arterie vertebrali, ovvero i vasi sanguigni che trasportano il sangue al cervello. TSA sta per Tronchi Sovraortici, che includono le arterie che si dipartono dall’arco aortico e si estendono verso il collo e la testa. Questo esame è essenziale per prevenire patologie gravi come l’ictus, poiché consente di identificare eventuali ostruzioni o restringimenti che possono compromettere l’afflusso di sangue al cervello. L’TSA combina l’uso degli ultrasuoni con l’effetto Doppler, una tecnologia che permette di misurare la velocità e la direzione del flusso sanguigno.