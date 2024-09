È stato l' uomo del Buongiollo e del A pra foco ma dietro le sue gaffe c' erano un giornalista serio e un conduttore capace di intrattenere il pubblico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un altro pezzetto di storia della tv italiana ci ha lasciati. Luca Giurato è morto all’età di 84 anni, stroncato da un infarto a Santa Marinella (Roma). Undi conquistare ilnon solo per la sua professionalità, ma anche per la sua irresistibile simpatia, manifestata spesso in modo inaspettato, attraversomemorabili. Nato a Roma nel 1939, Giurato intraprese la carriera giornalistica giovanissimo, iniziando a lavorare a Paese Sera prima, a La Stampa poi. Professionista dal 1965, raggiunse ruoli di rilievo come direttore del GR1 e vicedirettore del TG1. Ma è con l’approdo in televisione che il suo volto diventò familiare agli italiani. Dal 1993, con la conduzione di Domenica In al fianco di Mara Venier, Luca Giurato si impose come una presenza costante, destinata a rimanere nel cuore degli spettatori.