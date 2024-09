Cenerentola24 a Benevento i casting per il programma di Real Time

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAsi terranno iper le nuove puntate di ““, il format dicondotto dal talentuoso make up artist Ciro Florio. Giunto alla sua terza stagione, ilha come obiettivo principale quello di esaudire i desideri di “Cenerentole” e “Cenerentoli” aiutandoli a correggere – momentaneamente – ogni difetto e imperfezione fisica, utilizzando una tecnica di trucco tridimensionale. In ogni puntata verrannoizzati i sogni di due protagonisti. Il primo avrà l’opportunità di raccontare la sua storia e si affiderà alle ‘cure’ di Ciro Florio e del suo team di bellezza per un sogno che durerà solo 24 ore e che verrà svelato davanti ad amici e parenti. Il secondo protagonista, invece, sarà raccontato in modalità express direttamente nel suo salone, con una richiesta d’aiuto per un veloce makeover.