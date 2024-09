Caso Boccia-Sangiuliano Fabrizio Corona assicura | Non c’è un giro di foto comprate e ritirate – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mancava solo lui.ha detto la sua slche ha coinvolto e portato alle dimissioni l’ex ministro della Cultura Gennaroper la mancata consulenza a Maria Rosaria. «I giornali non hanno mai avutografie che hanno comprato e ritirato per, che all’interno del sistema del potere rappresenta zero», ha detto a margine di un’udienza di un suo processo a Milano. «Esistonoche ritraggonocon altre donne? Per questodice che è ricattabile? E’ vero che i giornali hanno comprato ledie le hanno messe nel cassetto? – ha affermatocon tono interrogativo -. Sono tutte stronz montate ad arte per fare notizia e una polemica politica contro il governo Meloni. Signorini e i giornali – ha aggiunto l’ex re dei paparazzi – non hanno mai avutografie che hanno comprato e ritirato per».