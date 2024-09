Cantiere niente mostra San Domenico salta la fotografia autunnale | Ma la riprenderemo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Forlì, 12 settembre 2024 – La nuova edizione del Festival del Buon Vivere (un tempo si chiamava ‘Settimana’), al via lunedì 23 settembre, non prevederà lafotografica, che in otto edizioni aveva fatto in tempo a diventare un classico nel panorama culturale forlivese. A confermare la decisione è Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi e organizzatore delle grandi mostre (nella foto): quelle artistiche, come i Preraffaelliti nel 2024 e come il ‘Ritratto dell’artista’ da febbraio 2025, ma da qualche anno anche il filone dei grandi fotografi. “Purtroppo il periodo dellacoincide con quello più intenso degli scavi per il quarto stralcio del San. Unche rende difficile, a causa soprattutto del rumore, la fruizione di un’esposizione. Cosa che non si verificherà, per esempio, in primavera”.