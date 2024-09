Bocchino | Ma vi ricordate Toninelli e Azzolina? Sangiuliano un gigante rispetto ai ministri di prima Gruber | Mi pare una parola grossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bagarre a Otto e mezzo (La7) con protagonista unico Italo, ex parlamentare del Pdl e direttore editoriale del Secolo d’Italia, sul casoe sulla classe dirigente meloniana. Come è tradizione,lamenta costantemente di essere interrotto dai suoi interlocutori (Mariolina Sattanino, Corrado Formigli e Massimo Giannini), rivendicando di rappresentare politicamente “la maggioranza dei voti validi” e chiedendo “pietas” (di cui sbaglia l’accento). “È un complotto contro“, ironizza Giannini. L’ex finiano poi si lancia in una difesa appassionata dell’ex ministro della Cultura e della presidente del Consiglio: “Qui si dimentica che classe dirigente ha avuto l’Italia. Abbiamo avuto comee la. La Meloni sta cambiando la storia perché dopo 2 anni e mezzo ha ancora un consenso elevatissimo. Ha vinto le elezioni europee.