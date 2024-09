Boban | All’Uefa serve un uomo di calcio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024): “undi” “Il nuovo FORMAT non mi spiace. Italia? Ecco chi è la FAVORITA per lo scudetto; e su Ibra” Le parole di Zvonimir, ex calciatore del Milan, sulla Champions: «Nei playoff ci sarà da divertirsi, le favorite le solite”. In una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport,ha parlato a 360° toccando vari argomenti: dalla Champions, alla politica calcistica e infine il punto sulla Serie A e e le sue protagoniste. Di seguito le sue parole. “Mi sono divertito a vivere una vita normale. Famiglia e amici, sfruttando il tempo libero che non ho mai avuto. E godendomi i miei hobby: libri, carte e scacchi. Naturalmente tra una partita e l’altra delle tantissime che vedo di ogni campionato, con la stessa passione di sempre“.