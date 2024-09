Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 12 settembre 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, mercoledì 11 settembre 2024, su Rai1 Il colibrì ha interessato 1.686.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la prima puntata de I Fratelli Corsaro ha conquistato 2.551.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 l’ultima stagione di The Good Doctor debutta a 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 885.000 spettatori (5.2%). Aggiornamento ore 9.39 Su Rai3 il ritorno di Chi l’ha Visto? segna 1.387.000 spettatori e il 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro riparte da 768.000 spettatori (6.2%). Su La7 Il caso Spotlight raggiunge 496.000 spettatori e il 3.2%.