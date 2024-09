Abbracci e lacrime per Alex | Ha insegnato a molti ad amare il prossimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)in chiesa, palloncini sul sagrato, e dall’altare l’appello al perdono: "Solo così, dopo una tragedia simile, si può continuare a vivere". Nel primo pomeriggio di ieri l’addio della famiglia e dei tanti amici e parenti adander Huarcada Reyes, il 27 enne di origine peruviana investito in via Cilea lo scorso 19 agosto, morto in ospedale due giorni dopo, donatore di organi. Tanti cittadini, peruviani come lui e non, a salutarenella chiesa di Maria Regina al Satellite, e a stringersi attorno ai familiari: il padre Juan, la mamma Roxana, il fratello minore Jeremy. I funerali, finalmente, dopo tre settimane di lunga attesa. Solo nei giorni scorsi, ad autopsia compiuta, la salma del 27enne morto in circostanze ancora perversi misteriose è stata restituita alla famiglia.