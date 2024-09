Volley A2 Vullo | Banca Macerata Fisiomed sabato a Pineto per il primo test

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)laMc sosterrà alle 18 ildella stagione dopo poco più di tre settimane di preparazione. "Gli allenamenti – spiega il dg Italo– stanno procedendo bene, i ragazzi stanno lavorando sul muro e su alcune questioni tecniche". Aci sarà un allenamento congiunto con una pari categoria (A2). "Inizieremo a mettere in pratica – aggiunge – quanto si sta facendo in palestra,non dovremo aspettarci la luna perché finora abbiamo insistito sulla parte atletica mentre di quella tecnica ci stiamo occupando da poco. Le prossime 2-3 settimane saranno importanti perché ci permetteranno di arrivare al via del campionato". Da poco tempo si stanno affrontando questioni tecniche.