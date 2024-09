VIDEO – Frattesi e Dumfries in nazionale un’altra storia! Il futuro all’Inter? | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Davidee Denzelincantano con la, mentresono di fatto – in base alle prime tre stagionali – due panchinari. Nelpubblicato sullaWEB TV, Emanuele Rossi analizza il possibilein nerazzurro per i due giocatori. DOPPIA VELOCITÀ – Intitolari, fondamentali e in gol.‘solo’ riserve. Questa la situazione di Davidee Denzel, che lanciano segnali inequivocabili dalla sosta per le nazionali. I due vanno di fatto a una doppia velocità in base alla maglia che indossano, ovvero quelle delle rispettive nazionali e quella nerazzurra. Nel, pubblicato sullaWeb TV, il nostro Emanuele Rossi analizza quello che potrebbe essere ildei due a Milano, specialmente a livello di impiego e di minutaggio.