Un posto al sole anticipazioni 11 settembre 2024 | Guido e Claudia si ritrovano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 11 settembre 2024)si riavvicineranno nel corso della puntata di Unaldi mercoledì 11. I due, in particolare, nonostante i tentativi di Silvia di convincere la Costa a troncare la sua frequentazione con Del Bue, decideranno di viversi la loro storia senza più paure e titubanze. Mariella, invece, dopo aver visto la Graziani in compagnia di, si è molto arrabbiata e le ha fatto una scenata, ma la donna l'ha rassicurata e le ha comunicato che, in realtà, stava provando a convincere l'amica ad allontanarsi da. L'appello di Silvia, tuttavia, non ha avuto l'esito sperato in quanto, poco dopo, la Costa si è recata a casa del vigile per dirgli di stare lontani. A quel punto, Del Bue ha spiegato all'attrice che il suo matrimonio con Mariella è ormai finito e che lui desidera stare con lei.