Un piano casa per giovani e lavoratori

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La questione dei costi della, che lievitano anno dopo anno, è "talmente seria che non può essere vista come il problema di un singolo Comune o sindaco, ma è di carattere sovra comunale, regionale e nazionale". La risposta è in un "regionale" per, studenti efamiglie. Una proposta lanciata dal segretario generale della Uil Milano e Lombardia, Enrico Vizza, attraverso una lettera all’Anci e ai sindaci dei capoluoghi lombardi, tra cui Giuseppe Sala. Sul tavolo dati, analizzati dal sindacato, che fotografano la stangata: 675 euro mensili come prezzo medio di una camera per studenti a Milano, con picchi che arrivano oltre i mille euro; 3.833 euro al metro quadro il costo medio per compraresotto la Madonnina, nella città con i prezzi più alti in Lombardia, seguita da Monza e Como.