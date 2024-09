Tom Craig squalificato per un anno era stato arrestato per aver comprato cocaina alle Olimpiadi di Parigi | Un terribile errore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Eraarrecon l’accusa diacquidi2024. A distanza di qualche settimana, Tome allontanato dai campi di hockey per 12 mesi. L’atleta australiano dovrà scontare metà della squalifica, non unintero. Infatti, i restanti sei mesi sarsospesi “a condizione che vengano rispettati i requisiti di condotta e comportamento”.dunque rilasciato senza accusa, ma gli èimpartito un ammonimento dal giudice dopo che la polizia francese lo aveva arrepertentato di acquistaredopo la sconfitta della sua nazionale nei quarti di finale di hockey a. “è tenuto a completare programmi di formazione e istruzione obbligatori come parte della sua sanzione”, si legge nella nota ufficiale di Hockey Australia.