Taylor Swift e il supporto a tutte le gattare senza figli Kamala Harris compresa

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E alla fine, candidata democratica alla presidenza USA, ha incassato anche l’endorsement di, popstar capace di alzare il PIL dei Paesi in cui tiene i suoi concerti – 180 i milioni di euro portati dalla cantante al comune di Milano, secondo un’analisi di OpenEconomics – considerata la più influente del mondo e persona dell’anno per il Time.ha pubblicato sul proprio Instagram, seguito da 283 milioni di followers, una foto in compagnia di uno dei suoi tre gatti, scrivendo un lungo messaggio in cui spiega le ragioni del suo appoggio all’attuale vicepresidente. “Come molti di voi, ho seguito il dibattito di stasera. Se non l’avete ancora fatto, è un ottimo momento per documentarsi sui temi in discussione e sulle posizioni assunte dai candidati sugli argomenti che vi interessano di più.