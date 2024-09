Taylor Swift appoggia Kamala Harris e attacca Donald Trump | Meglio essere guidati da lei che dal caos Firmato | Gattara senza figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alla fine è scesa in campo anche lei, con il suo mezzo miliardo di follower. Pochi minuti dopo la fine del dibattito sulla rete ABC,ha postato un messaggio su Instagram nel quale ha annunciato il suo appoggio ae Tim Waltz nella corsa per le elezioni presidenziali del 5 novembre. Un sostegno, condiviso durante una pausa dal suo tour da record Eras, che segna il suo ultimo tentativo di esprimere a voce le sue convinzioni politiche dopo anni di silenzio. Quello della stella della pop music non è stato solo un endorsement al ticket dem ma anche un attacco a, che ha usato l’Intelligenza artificiale per far credere che la star losse, e al suo vice J.D. Vance, trafitto con l’ironia di una foto su Instagram della cantante col suo gatto e la firma “Childless Cat Lady“, una, categoria bistrattata da Vance.