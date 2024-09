Suzuki Music Party | salgono a 21 i big che si esibiranno alla corte di Amadeus

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono saliti a 21 i nomi annunciati daper ilche sarà in onda su Nove il prossimo 22 settembre. Inizialmente aveva detto che sarebbero dovuti essere 15, ma come ci ha già abituati al Festival di Sanremofine i big arruolati aumentano sempre perché non sa chi scegliere e nel dubbio li sceglie tutti. Con questi grandi annunci via social il conduttore sta rendendo “Sanremo” anche una semplice trasmissioneale realizzata per il brand. Come sappiamo, infatti, il prossimo 22 settembrecondurrà, ma al contrario dei vari Power Hits Estate, Tim Summer Hits e Battiti Live, i cantanti che calcheranno quel palco non lo faranno con tormentoni già conosciuti, ma con brani inediti “in anteprima televisiva”.