Spider-Man 4 | potrebbe arrivare un cameo a sorpresa nel MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024)-Man 4avere un importanteMarvel che nessuno si aspetta. Questa settimana, Destin Daniel Cretton è stato indicato come l’uomo dietro la macchina da presa della prossima avventura di-Man nel MCU. Naturalmente, su Internet si sono scatenati i commenti su come Shang-Chientrare a far parte di un team-up con il popolare Vendicatore. Ma c’è un altro collaboratore di lunga data di Cretton da tenere d’occhio. I fan di vecchia data ricorderanno che Brie Larson ha fatto unnella scena post-credits di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Essendo un volto familiare nella maggior parte dei lavori del regista, avrebbe senso vederla comparire di nuovo in qualche veste per aiutare-Man. Prima ancora che il film uscisse nel 2019, MTV News ha chiesto a Cretton di portare la Larson a bordo per Shang-Chi.