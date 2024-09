Sono 1916 i fedelissimi che hanno rinnovato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024)statele tessere staccate durante la prima fase della campagna abbonamenti che ha preso il via il 24 agosto e si è conclusa sabato scorso. Soltanto in questa prima fase è stato praticamente raggiunto il dato che fu totalizzato al termine della campagna abbonamenti della passata stagione, a ottobre 2023. Un segnale importante da parte di tutta la tifoseria, che arriva proprio nel giorno in cui si apre la seconda fase di vendita libera per tutti. In questa prima fasestati tanti coloro cheeffettuato un upgrade del proprio posto rispetto al precedente campionato e che, al momento, rimangono disponibili un numero molto limitato di abbonamenti per quanto riguarda la Curva Pistoia.