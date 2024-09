Serie A la notizia è una mazzata | confermata la rottura del crociato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 11 Settembre 2024 16:59 di redazione Grana pesantissima per la società, terribile infortunio per il talentuoso calciatore: le ultimissime notizie. Campionato diA sempre più vicino alla ripresa. Il quarto turno aprirà i battenti nel pomeriggio di sabato con la sfida tra Como e Bologna alle ore 15. Si prospetta una giornata estremamente interessante e delicata per tante squadre, chiamate a riscattarsi dopo i primi risultati deludenti. Tra queste figurano senza dubbio Milan e Roma, impegnate con Venezia e Genoa: per loro è tempo di vittoria. Tra le formazioni decisamente in salute, oltre alle solite note, appare il Torino di Paolo Vanoli. Nelle prime tre gare disputate i granata hanno collezionato 7 punti, 4 dei quali contro Milan e Atalanta. Un inizio scoppiettante per una piazza prestigiosa che sogna di ritornare in Europa dopo troppi anni di digiuno.